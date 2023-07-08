Давудов считает кикбоксинг более жестким видом спорта, чем бокс

Действующий чемпион Top Dog в среднем весе Наим Давудов сравнил кикбоксинг и бокс.

«На дистанции я смотрелся получше Михеля, и создавалось впечатление, что у меня «рычаги» длиннее. Это потому, что я кикбоксер. У меня широкая стойка, и за счет этого получается контролировать большее расстояние. На самом деле у меня размах рук 188 см, у Михеля — 193. Но я мог атаковать издали, в то время как он был опасен в основном вблизи. Тот же Мухамед Калмыков — выходец из кикбоксинга, который доминирует в голых кулаках и имел рекорд 12—0, пока не потерпел два поражения. На мой взгляд, если кикбоксер хорошо измеряет дистанцию, то ему будет гораздо комфортнее, чем тем же представителям бокса. Кроме того, удары кулаками меня не удивляют. Раньше пропускал и колени, и хай-кики в голову, в MMA и локти прилетали. Боксеры — классные ребята, но они бьются в перчатках. Это скорее фехтование, филигранность. Кикбоксинг — более жесткий вид единоборств», — приводит слова Давудова RT.