Тактаров рассказал, почему Миочич и Джонс будут избегать встреч с Павловичем и Волковым

Чемпион турнира UFC 6 Олег Тактаров прокомментировал титульный бой в тяжелом весе между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем и рассказал, почему они будут избегать встреч с россиянами Сергеем Павловичем и Александром Волковым.

«Как я и предполагал, Джону Джонсу дали бой не с Сергеем Павловичем, а со Стипе Миочичем. Шансы в этом противостоянии вижу как 50 на 50. Оба умные бойцы, но при этом уже достаточно возрастные. Джонс уже закрыл свой гештальт, завоевав титул в тяжелом весе, и на предстоящий бой он не будет так сильно мотивирован. В то же время у Миочича огромная мотивация вернуть себе титул в бою с таким соперником. Но при этом Александр Волков и Сергей Павлович крайне опасны для них обоих, поэтому они максимально долго будут избегать встреч с российскими тяжеловесами. Они будут между собой устраивать по три-четыре боя, понимая, что они будут лучше продаваться и ты получишь меньше увечий, чем от двух русских кувалд. Зачем башку подставлять под такое? Нормальный человек под эти танки не полезет. Поэтому Джонс и Миочич будут использовать все словесные хитрости, чтобы избежать противостояний с русскими», — приводит слова Тактарова MMA.Metaratings.ru.

Титульное противостояние Джона Джонса и Стипе Миочича станет главным событием турнира UFC 295, который запланирован на 11 ноября в Нью-Йорке.