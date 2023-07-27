Алексей Кунченко: «Шлеменко просто испортил Корешкова. Ну какой он тренер? Для начинающих»

39-летний российский боец Алексей Кунченко (21-4), который ранее представлял школу «Шторм», обрушился с критикой на Александра Шлеменко (61-15), заявив, что не видел никакого развития карьеры в школе «Шторм», несмотря на то, что она дала ему «толчок в спортивной карьере». Также Кунченко считает, Шлеменко «испортил» Андрея Корешкова (26-4).

«У нас были разногласия определенные [со Шлеменко]. Мы как бы в одной команде были, — начал Кунченко в интервью «Вестнику MMA». — Я ему все равно благодарен за то, что мы пришли в его школу, что он нам какой-то опыт передал. Я в принципе благодарен ему за это. Какой-то был определенный толчок, трамплин в нашей спортивной карьере. Лично в моей. Но дальше я не видел никакого развития. Я ему предлагал, что можно какого-то тренера взять, давай то и то, съездим на сборы. Но он возомнил, что он лучше всех знает, что авторская школа Шлеменко, что его методика будет помогать. Ну, посмотрите на результаты, они начали падать.

Мне не нравилась подготовка. Я решил съездить на сборы. Ему это не нравится — когда ты уезжаешь куда-то на сборы, часто находишься не у них, а где-то в другом месте. Может, какая-то у него ревность. У Сарнавского такая же история. Ну и все — я в принципе ушел из команды. Я не собираюсь человеку объяснять. Если не нравится — не нравится. Надо находить общий язык. Я советовался с ним — может быть, так, может быть, так, может, куда-то на сборы съездим. Человеку не хотелось. Может быть, это его эго. Может, еще что-то. Я таких людей не особо люблю — у которых прям гордыня, «я лучше всех знаю». Смысл?

Признавай свои поражения, к примеру. Ну, если ты здесь слабый... Даже с борьбой разобраться не может. Саню постоянно борят, посмотрите. Ну, куда ему. Надо же разбираться с этим. Поехали, в Дагестан съездим. Ребят столько много знакомых, которые приглашают поездить, побороться. Все знают, где борьба лучшая — в Дагестане. Надо было туда поездить, позаниматься. Не знаю, это его личный выбор. Вы сами видели, сколько раз Андрей Корешков проиграл. Такой пацан талантливый. Просто испортил его. Вот они результаты все его. Ну какой он тренер? Для начинающих.

Бой со Шлеменко? Если согласится — я бы выступил с ним по боксу, почему бы и нет. Он говорит, что у него руки хорошие... По боксу выступил бы... ММА? Уже не охота выступать. Но все зависит от предложений и от весовой категории. Если он готов на 82 кг — не вопрос. Если он сгонит, а ему тяжело это будет. Мне-то какой смысл? Я сейчас 82 к вешу. Чтобы поднимать к нему... Если какой-то интерес будет определенный — почему бы и нет, можем и подраться».

Кунченко проведет следующий бой против Шамиля Мусаева (14-0) 28 июля на турнире RCC 16 в Тюмени.