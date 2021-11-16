Порье: «Побил бы Гэтжи и Чендлера, если бы они дрались против меня в той же манере, что и на UFC 268»

Претендент на пояс UFC в легком весе Дастин Порье поделился мнением о поединке Джастина Гэтжи и Майкла Чендлера.

«Я смотрел их бой, было весело, — сказал Порье на шоу The MMA Hour. — Что я могу сказать — такие бои вредны для тебя. Безумие принимать такой ущерб. Я побил бы любого из них, если бы они дрались в таком же стиле против меня.Нельзя рассчитывать на пояс с таким стилем, ты должен быть техничнее, собраннее, ты должен быть думающим бойцом, а не просто переть вперед».

7 ноября Гэтжи победил Чендлера единогласным решением на UFC 268. Порье 11 декабря подерется с Чарльзом Оливейрой на UFC 269.