Дастин Порье: «Каждый раз испытываю сладкое чувство, когда вижу хайлайт, где я нокаутирую Конора»

Претендент на пояс UFC в легком весе Дастин Порье поделился воспоминаниями о втором и третьем поединках с Конором Макгрегором.

«Каждый раз, когда я вижу хайлайт, на котором я нокаутирую Конор — это сладкое ощущение, — сказал Порье на Youtube-канале UFC. — Большинство моих поединков — мне не особо интересно пересматривать хайлайты с них, потому что для меня все это уже выглядит устарелым. Но этот хайлайт мне всегда будет интересно смотреть.

В третьем бою — если бы я не сломал его ногу, я сломал бы его дух. Бой полностью шел в мою сторону, я все держал под контролем и уже видел в его глазах то отчаяние, которое увидел и в Абу-Даби. Он говорил, что сабмишены не считаются, но сам полез сабмитить меня. Говорил, что тот, кто первый пройдет в ноги — скучная сучка, но в итоге сам прошел первым (смеется). Даже взять пресс-конференцию к третьему бою — я наслаждался моментом, мне было все равно, что он иногда не отвечал мне. В прежние времена я бы смотрел на часы и ерзал бы: «Когда уже конференция закончится?». Но тут я был в моменте».

В ночь на 12 декабря Порье подерется с Чарльзом Оливейрой за титул легкого веса на UFC 269 в Лас-Вегасе.