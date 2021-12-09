Сехудо: «Порье победит Оливейру и завершит карьеру. Буду удивлен, если этого не произойдет»

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо считает, что Дастин Порье победит действующего чемпиона UFC в легком дивизионе Чарльза Оливейру и повесит перчатки на гвоздь.

«Я действительно верю, что Порье победит, — сказал Сехудо в интервью The Schmo. — Верю, что он уйдет на пенсию. Потому что, когда боец начинает думать об уходе на пенсию, это означает, что ему следует завершить карьеру. Я чувствую, что Дастин Порье победит. Мне кажется, он хочет уйти на вершине. Я не думаю, что он хочет драться с Джастином Гэтжи. Я действительно так не думаю.

Я буду удивлен, если он не завершит карьеру. Когда человек говорит о пенсии, то он может на это пойти. И я считаю, что Дастин Порье завершит карьеру, если победит Оливейру. Вы впервые услышали об этом от меня".

Порье и Оливейра встретятся в ночь на 12 декабря в Лас-Вегасе в главном событии турнира UFC 269.