Доминик Круз: «Выключаю звук, когда Даниэль Кормье комментирует бои»

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Доминик Круз раскритиковал другого экс-чемпиона организации Даниэля Кормье за работу комментатором на турнирах UFC.

«Джон Аник делает гигантскую домашнюю работу, когда готовится к эфиру, — сказал Круз на медиа-дне к UFC 269. — Я отдаю ему должное. Он направляет комментаторов в репортаже, задает течение. Что касается Ди Си, я просто выключаю звук, когда он комментирует.

Мне нравится Ди Си, он мой друг, но он просто не готовится к репортажам. Из моего опыта я вижу, что он не готовится. Он просто хочет прийти и уйти, получить свой чек за работу. Да, он уважает бойцов, но он просто не готовится. Надеюсь, в этот раз он хотя бы посмотрит видео моих поединков, узнает, что я делаю в боях, что не делаю. Но в любом случае, я не буду слушать это, затаив дыхание".

11 декабря Круз подерется с Педро Муньосом на UFC 269 в Лас-Вегасе.