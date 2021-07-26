«Буду ломать броню». Дацик прокомментировал предстоящий бой с Даниялом Т-34
18:40
Российский тяжеловес Вячеслав Дацик поделился мыслями о предстоящем бое против бойца ММА Данияла Эльбаева по прозвищу Т-34.
«13 августа я буду ломать броню у Т-34. Как думаете, надолго его хватит? Или сразу сломается?» — написал Дацик в Instagram.
Дацик и Эльбаев сразятся 13 августа. Бой пройдет по правилам бокса.
Рыжий Тарзан (псевдоним Дацика) в июне одолел Тайсона Дижона решением судей, которого он уже побеждал нокаутом в феврале.
Эльбаев в конце июня провел бой на голых кулаках в лиге Hardcore, нокаутировав Макса Топара в первом раунде.
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