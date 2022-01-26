Даниял Эльбаев — о Шульском: «Он мой земляк. Мое уважение к нему, но в ринге покажем все»
Даниял Эльбаев и Павел Шульский высказали друг другу уважение перед боем
Боец ММА Даниял Эльбаев по прозвищу Т-34 и известный кулачный боец Павел Шульский высказали друг другу уважение перед боксерским боем.
«Это хоть и не моя дисциплина, я выйду и подерусь с ним. Он тактичный, более профессиональный боец, чем я. Я его уважаю, он мой земляк. Одно мое уважение к нему, но в ринге все покажем», — заявил Эльбаев на пресс-конференции перед боем.
«Даниял, тебе уважение за то, что вышел на коротком уведомлении. Сделаем бой», — ответил Шульский.
«Тебе тоже, брат», — отреагировал Эльбаев.
Шульский и Эльбаев встретятся на ринге в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 28 января.
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