Боец ММА Даниял Эльбаев по прозвищу Т-34 и известный кулачный боец Павел Шульский высказали друг другу уважение перед боксерским боем.

«Это хоть и не моя дисциплина, я выйду и подерусь с ним. Он тактичный, более профессиональный боец, чем я. Я его уважаю, он мой земляк. Одно мое уважение к нему, но в ринге все покажем», — заявил Эльбаев на пресс-конференции перед боем.

«Даниял, тебе уважение за то, что вышел на коротком уведомлении. Сделаем бой», — ответил Шульский.

«Тебе тоже, брат», — отреагировал Эльбаев.

Шульский и Эльбаев встретятся на ринге в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 28 января.