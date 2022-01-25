Участник UFC 270 Стэммэнн набрал за день после взвешивания почти 11 кг

Атлетическая комиссия Калифорнии опубликовала вес Нганну и Гана в день боя на UFC 270

Стало известно, сколько весили участники UFC 270 в день турнира. Данные были опубликованы Атлетической комиссией Калифорнии.

Here are the full fight-night weights for #UFC270 competitors, per the California State Athletic Commission (CSAC) pic.twitter.com/JRTD2ZgSGA — Marc Raimondi (@marc_raimondi) January 25, 2022

Франсис Нганну в день поединка показал на весах 117,93 кг. Прибавка в весе по сравнению с днем взвешивания составила 1,36 кг. Вес его соперника Сирила Гана в день боя составил 111,13 кг. Француз потерял 900 граммов по сравнению с днем взвешивания. Это единственный боец в карде, у которого вес в день боя снизился.

Самую большую разницу показал боец легчайшего веса Коди Стэммэнн. На взвешивании его вес составил 61,23 кг, а в день поединка — уже 72,12 кг.

UFC 270 прошел 23 января в Анахайме. В главном событии вечера Франсис Нганну победил Сирила Гана единогласным решением.