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25 января, 23:42

Участник UFC 270 Стэммэнн набрал за день после взвешивания почти 11 кг

Атлетическая комиссия Калифорнии опубликовала вес Нганну и Гана в день боя на UFC 270
Никита Горшенин
Корреспондент

Стало известно, сколько весили участники UFC 270 в день турнира. Данные были опубликованы Атлетической комиссией Калифорнии.

Франсис Нганну в день поединка показал на весах 117,93 кг. Прибавка в весе по сравнению с днем взвешивания составила 1,36 кг. Вес его соперника Сирила Гана в день боя составил 111,13 кг. Француз потерял 900 граммов по сравнению с днем взвешивания. Это единственный боец в карде, у которого вес в день боя снизился.

Самую большую разницу показал боец легчайшего веса Коди Стэммэнн. На взвешивании его вес составил 61,23 кг, а в день поединка — уже 72,12 кг.

UFC 270 прошел 23 января в Анахайме. В главном событии вечера Франсис Нганну победил Сирила Гана единогласным решением.

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