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Новоселов: «Я не ушел из ММА. Собираюсь биться на следующий день после боя с Топором»

Боец Максим Новоселов заявил, что не завязал со смешанными единоборствами
Ислам Бабаджанов
Корреспондент

Боец ММА Максим Новоселов заявил, что не завязал со смешанными единоборствами. Новоселов собирается биться уже на следующий день после боя с Максимом Щербаковым (ака Макс Топор).

«Нет, из ММА я не ушел. Также я выступаю по самбо. Я уже взрослый, и поэтому выиграл два чемпионата мира среди ветеранов. Буквально на следующий день после «Бойцовского клуба» я начинаю выступать в серии Гран-при MMA Series — это М-1, это бои без правил. Буду пробовать себя в боях за титул. У меня сейчас первый бой, и я надеюсь к концу весны заберу пояс и буду думать дальше», — сказал Новоселов на пресс-конференции перед боем с Щербаковым.

Новоселов и Щербаков сразятся по правилам бокса 28 января в Москве на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Согласно Sherdog, на счету 48-летнего Новоселова в ММА 11 побед, 2 поражения и 1 ничья. 29 января в Москве Новоселов выступит в лиге MMA Series. Оппонентом россиянина станет боец из Сербии Аднан Алич (13 побед, 27 поражений).

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