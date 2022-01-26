Новоселов: «Я не ушел из ММА. Собираюсь биться на следующий день после боя с Топором»

Боец ММА Максим Новоселов заявил, что не завязал со смешанными единоборствами. Новоселов собирается биться уже на следующий день после боя с Максимом Щербаковым (ака Макс Топор).

«Нет, из ММА я не ушел. Также я выступаю по самбо. Я уже взрослый, и поэтому выиграл два чемпионата мира среди ветеранов. Буквально на следующий день после «Бойцовского клуба» я начинаю выступать в серии Гран-при MMA Series — это М-1, это бои без правил. Буду пробовать себя в боях за титул. У меня сейчас первый бой, и я надеюсь к концу весны заберу пояс и буду думать дальше», — сказал Новоселов на пресс-конференции перед боем с Щербаковым.

Новоселов и Щербаков сразятся по правилам бокса 28 января в Москве на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Согласно Sherdog, на счету 48-летнего Новоселова в ММА 11 побед, 2 поражения и 1 ничья. 29 января в Москве Новоселов выступит в лиге MMA Series. Оппонентом россиянина станет боец из Сербии Аднан Алич (13 побед, 27 поражений).