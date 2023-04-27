Даниэль Кормье: «Как можно было начать на улице драку с Нейтом Диасом?»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (22-3) считает, что экс-боец UFC Нейт Диас (21-13) действовал в целях самообороны, когда провел удушающий другому человеку на улице Нового Орлеана.

«Я был немного раздражен. Особенно после новостей о том, что на Нейта Диаза был выписан ордер, а также о том, что парень пытается подать на него в суд. Как можно было начать драку с Нейтом Диасом, учитывая, что у него есть навыки самообороны? Если ты решаешь спровоцировать Нейта Диаса, то будь готов к тому, что он будет готов драться с тобой где бы ты ни был», — сказал Кормье на своем YouTube-канале.

Диас душил человека на улице, после чего тот потерял сознание. Полиция выдвинула против бойца обвинение в нанесении побоев второй степени и намерена его арестовать.