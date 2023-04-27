Даниэль Кормье советует Нганну обратиться к Мейвезеру: «Пусть он продвигает тебя»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (22-3) уверен, что экс-чемпион в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) добьется успеха, если его интересы будет представлять экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший (50-0).

«Флойд Мейвезер официально заявил, что он хочет помочь Франсису в боксе, — сказал Кормье на своем YouTube-канале. — Что это значит? Это победа. Одна из самых больших побед, которую, по моему мнению, добыла команда Нганну, с тех пор как он решил покинуть UFC.

Это отличная новость для команды Нганну. Свяжитесь с Флойдом Мейвезером. Используй свое имя, силу, ударные способности, свирепость в визуальном образе, который вызывает у людей страх, и предложи это величайшему боксеру всех времен. Пусть он продвигает тебя».

Нганну не смог договориться с UFC и стал свободным агентом. Он ушел в статусе чемпиона организации.