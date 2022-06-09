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Сегодня, 16:49

Бой Вартаняна и Раисова в АСА перенесен на ноябрь

Давид Хачатрян
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Полуфинал Гран-при лиги АСА в легком весе между Эдуардом Вартаняном (22-4) и Юсуфом Раисовым (19-2) перенесен с 17 сентября на ноябрь. Об этом сообщил президент АСА Алексей Яценко.

«Вартаняну предстоит перенести операцию, поэтому 17 сентября их бой не состоится. Этот поединок состоится в ноябре, точную дату мы объявим позже. Надеюсь, что второй полуфинал также состоится в ноябре», — сказал журналистам Яценко.

Вартанян в прошлом поединке одержал победу сабмишном в третьем раунде над южноафриканцем Алейном Илунгой (12-6) 21 мая на АСА 139 в Москве.

Раисов в последнем бою одержал победу единогласным решением судей над бразильцем Хакраном Диасом (26-8) на турнире ACA 138, который прошел 26 марта в Грозном.

Алексей Яценко
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