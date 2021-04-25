Дана Уайт: «Усман на пути к величайшему всех времен. Скучным его считают идиоты»

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал победное выступление Камару Усмана в реванше с Хорхе Масвидалем на UFC 261, который завершился недавно в Джексонвилле.

«Это было невероятно. Как бы вы ни относились к Усману, но он – один из лучших, и он на пути к тому, чтобы стать величайшим всех времен. С каждым проведенным боем он становится лучше. Люди, которые считают его скучным, вы идиоты. Это уже не тот Усман, который дрался с Рафаэлем дос Аньосом», – сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 261.

Усман нокаутировал Масвидаля во втором раунде. Теперь на счету нигерийца 19 побед и одно поражение.