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Дана Уайт: «Усман на пути к величайшему всех времен. Скучным его считают идиоты»

08:16
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Президент UFC Дана Уайт прокомментировал победное выступление Камару Усмана в реванше с Хорхе Масвидалем на UFC 261, который завершился недавно в Джексонвилле.

«Это было невероятно. Как бы вы ни относились к Усману, но он – один из лучших, и он на пути к тому, чтобы стать величайшим всех времен. С каждым проведенным боем он становится лучше. Люди, которые считают его скучным, вы идиоты. Это уже не тот Усман, который дрался с Рафаэлем дос Аньосом», – сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 261.

 Усман нокаутировал Масвидаля во втором раунде. Теперь на счету нигерийца 19 побед и одно поражение.

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