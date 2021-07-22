Дана Уайт сообщил, что соперником Махачева станет Дариуш

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал попадание Ислама Махачева в пятерку лучших легковесов, а также сообщил, что его следующим соперником может стать Бенеил Дариуш.

«Теперь им всем придется с ним драться. Я думаю, теперь мы организуем ему бой с Бенеилом Дариушем. Мне нравится эта идея», — сказал Уайт Yahoo Sports.

Дариуш в настоящее время занимает третье место в дивизионе, в то время как Махачев расположился на пятой строчке. В случае победы россиянин может рассчитывать на титульный бой.

На счету Махачева 20 побед и 1 поражение. У Дариуша — 21 победа, 4 поражения и 1 ничейный бой.