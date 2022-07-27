Дана Уайт сравнил Пэдди Пимблетта с Конором Макгрегором

Глава UFC Дана Уайт не считает, что британский проспект UFC Пэдди Пимблетт (19-3) вскоре будет драться за титул чемпиона, однако признал его популярность среди фанатов.

«Говорить о том, что он станет чемпионом, еще рановато, — сказал Уайт на пресс-конференции UFC. — Но знаете, у него есть энергия Конора Макгрегора. Это заметно, когда он выходит на арену, как его принимают фанаты, как часто его освещают в СМИ.

Давайте я вам кое-что покажу... Эй, Брайан! Дай мне мой телефон по-быстрому! Спасибо, бро. Смотрите, битва взглядов главного события вечера, Блейдса и Аспиналла, набрало 203 тысячи просмотров, а битва взглядов Пэдди Пимблетта — 1,7 миллиона просмотров. Разве это не безумие?"

Пимблетт победил Джордана Ливитта (10-1) сабмишном во втором раунде на UFC Fight Night 208. Турнир состоялся 23 июля в Лондоне, Великобритания.