Дана Уайт: «Фергюсон не будет уволен из UFC в случае поражения от Чендлера»

Глава UFC Дана Уайт опроверг опасения фанатов, которые предположили, что Тони Фергюсон (25-6) в случае поражения Майклу Чендлеру (22-7) на UFC 274, которое станет для него четвертым подряд, будет уволен из UFC.

«Послушайте, пятый номер рейтинга легкого веса дерется против седьмого номера рейтинга, — сказал Уайт в интервью YouTube-каналу MMA Underground. — Если вы взгляните, кому они проиграли, то поймете, что они потерпели поражения от лучших в мире. Тони и Майкл всегда готовы драться, в поединке они отдают всего себя. Никто из них не будет уволен в случае поражения».

Фергюсон подерется с Чендлером в соглавном событии вечера на UFC 274. Турнир состоится 8 мая в Footprint Center в Финиксе, США.

Чендлер идет на серии из двух поражений. В прошлом бою он уступил Джастину Гейджи (23-3) единогласным решением судей 6 ноября на UFC 268. Фергюсон идет на серии из трех поражений. В прошлом бою он проиграл Бенилу Дариушу (21-4) 15 мая 2021 года на UFC 262 единогласным решением судей.