Дана Уайт рассказал, что он думает о реванше Конора с Флойдом Мейвезером

Президент UFC Дана Уайт не рассматривает идею организации реванша между бывшим двойным чемпионом UFC в полулегком и легком весе Конором Макгрегором (22-6) и экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером-младшим (50-0).

«Я даже об этом не думал, — признала Уайт в интервью YouTube-каналу The Jim Rome Show. — Конор должен вернуться в конце или начале следующего года. Когда я с ним разговариваю, то вижу по нему, что он хочет драться. Он постоянно получает предложения, вроде о съемках в кино, которые принесут ему огромные деньги, но он отказывается от них. Он хочет драться».

В 2017 году Макгрегор дебютировал на профессиональном ринге в бою против Мейвезера на T-Mobile Arena в Парадайсе, США. Ирландец проиграл техническим нокаутом в 10-м раунде.

В настоящее время Макгрегор восстанавливается после травмы. В последнем бою он проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье (28-7) 10 июля 2021 года на UFC 264 на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.