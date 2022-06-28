Стивен Томпсон: «После вызова Рахмонова мне стали присылать сотни сообщений из Казахстана»

39-летний полусредневес Стивен Томпсон (16-6) считает, что UFC должна организовать мини-турнир с его участием, а также с участием Шавката Рахмонова (16-0), Ника Диаса (26-10) и Хорхе Масвидаля (35-16).

«Шавкат вызвал меня, Масвидаля и Ника Диаса. Нам нужно устроить турнир, — сказал Томпсон на своем YouTube-канале. — Проигравший должен покинуть организацию. Мне нравится эта идея. Давайте сделаем мини-турнир. Это было бы очень круто».

Также американский боец отметил, что после вызова Рахмонова ему стали приходить сотни сообщений от граждан Казахстана.

«Как только он меня вызвал, мне тут же начали писать люди из тех краев, откуда он родом, — добавил Томпсон. — Перед боем у меня было 18 непрочитанных сообщений, а после боя их стало сотни. Мне писали что-то вроде «Дерись с ним!», и отправляли смайлики с изображением флага страны. И мне всегда писали на ломанном английском, вроде «Ты. Сражайся с ним»».

Рахмонов победил 10-го номера рейтинга UFC в полусреднем весе Нила Магни (26-9) сабмишном во втором раунде — американец сдался за две секунды до конца раунда. Бой состоялся 26 июня на UFC on ESPN 38 в Лас-Вегасе, США. В UFC Рахмонов провел четыре поединка. За свою карьеру он ни разу не довел бой до судейского решения.

Томпсон идет на серии из двух поражений. 18 декабря 2021 года он проиграл Белалу Мухаммаду (21-3) на UFC Fight Night 199 единогласным решением судей.