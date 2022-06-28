Дана Уайт: «Джон Джонс готов драться. Его соперником будет либо Нганну, либо Миочич»

Глава UFC Дана Уайт заявил, что бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс (26-1) готов дебютировать в тяжелом весе. Сейчас лига ждет, когда восстановятся его потенциальные соперники в лице действующего чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну (17-3) и бывшего чемпиона Стипе Миочича (20-4).

«Джон Джонс готов. Мы ждем, когда будет готов его оппонент. Соперником Джонса будет либо Франсис Нганну, либо Стипе Миочич. Все зависит от того, сколько времени потребуется им для восстановления после травм. Я верю, что простой сказывается на форме бойцов, но что бы мы не говорили о личной жизни Джонса, в октагоне он лучший. Он величайший всех времен».

Джонс в прошлом поединке одолел единогласным решением судей Доминика Рейеса (12-3). Бой состоялся 8 февраля 2020 года на UFC 247 в Хьюстоне, США.

Нганну защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе против Сирила Гана (10-1) 22 января на турнире UFC 270 в Анахайме, США.

Миочич потерял титул чемпиона 27 марта 2021 года на UFC 260 в Лас-Вегасе, США, проиграв нокаутом Франсису Нганну (17-3) во втором раунде.