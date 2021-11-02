Дана Уайт: «Поговорим с Нейтом Диасом о Чимаеве. Если он согласится, сделаем их поединок»

Президент UFC Дана Уайт рассматривает Нейта Диаса в качестве следующего возможного соперника Хамзата Чимаева.

«Я никогда не видел другого такого бойца, кто бы показал в первых четырех боях UFC то, что показал он, — сказал Уайт в интервью TMZ. — Да и никто не видел. И вот вам еще факт — наша команда по работе с соцсетями делала в Instagram на UFC 267 прямой эфир его выхода в клетку, и этот выход стал самым просматриваемым в нашей истории. Бой с Нейтом Диасом? Мы поговорим с ним о поединке с Чимаевым. Если он согласится, я 100 процентов готов сделать этот бой».

Чимаев задушил Ли Жиньлианга в первом раунде на UFC 267. У бойца из Швеции четыре досрочных победы в первых четырех поединках UFC.