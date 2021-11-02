Ковингтон обещает «усыпить» Усмана в реванше на UFC 268 в Нью-Йорке

Претендент на титул UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон дал прогноз на свой бой против действующего чемпиона Камару Усмана.

«Мы только что приземлились в Нью-Йорке из великого штата Флорида и великого города Майами, — сказал Ковингтон в первом эпизоде UFC Embedded. — Мы здесь, чтобы завоевать титул чемпиона мира UFC. Мной движет месть. Он [Усман] не хочет быть здесь. Если бы UFC не пришлось ему сказать: «Эй, если ты не будешь драться с Колби, мы разденем тебя и пойдем дальше», его бы здесь не было. Он искал любой способ избежать встречи со мной. Это прекрасное чувство — быть в Нью-Йорке. Говорят, что город никогда не спит, но я надеюсь, что они сделают исключение в субботу, потому что я собираюсь уложить Марти [Камару Усмана] спать в Мэдисон-сквер-гарден».

Бой-реванш Усман — Ковингтон возглавит кард UFC 268, который состоится в ночь на 7 ноября в Йью-Йорке.

В их первом поединке в декабре 2019 года на UFC 245 победу техническим нокаутом в пятом раунде одержал Усман.