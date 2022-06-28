Дана Уайт подтвердил, что Нейт Диас согласился драться с Чимаевым

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что Нейт Диас (20-13) не подерется с Джейком Полом, пока не выполнит перед лигой контрактные обязательства.

Также он подчеркнул, что Диас согласился подраться с Хамзатом Чимаевым (11-0), но Уайт не уверен, что этот бой состоится.

«Нейт никуда не уйдет, пока не проведет по контракту еще один бой в UFC, — отметил Уайт в интервью YouTube-каналу The Jim Rome Show. — Я понимаю, почему он хочет подраться с Джейком Полом, но я абсолютно уверен, что сперва он проведет бой в UFC. Братья Диас всегда выполняли контрактные обязательства.

Буду честным, я часто думал, как организовать бой Диаса с Чимаевым. Да, мы хотели этого боя. Диас то хотел драться, то не хотел. Но в итоге он согласился. Я не знаю, почему этот бой сорвался. Может быть, мы его еще сделаем. Пока что мы думаем, с кем будет драться Чимаев. Мы работаем над организацией поединков для Чимаева, Диаса и Порье. Еще ничего не известно».

Диас идет на серии из двух поражений. В последнем бою, который состоялся 12 июня 2021 года на UFC 263, он единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46) проиграл Леону Эдвардсу (19-3).

Чимаев в последнем бою победил Гилберта Бернса (20-5) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, США.