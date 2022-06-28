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Сегодня, 10:39

Дана Уайт рассказал, что он ждет от боя Адесаньи и Каннонье

Давид Хачатрян
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Глава UFC Дана Уайт считает, что титульный поединок в среднем весе между Исраэлем Адесаньей (22-1) и Джаредом Каннонье (15-5) обещает быть зрелищным, потому что оба бойца не любят бороться и при этом часто оформляют нокауты.

«Опыт выступлений Каннонье против Андерсона Сильвы, Гловера Тейшейры, Келвина Гастелума и Яна Блаховича играет ему на руку, — сказал Уайт в интервью Yahoo Sports. — Но я верю, что стили делают бои. Оба парня являются мастерами оформления нокаутов, у обоих в руках есть мощь. У Адесаньи 15 побед нокаутом, а у Каннонье — 10.
Я рассчитываю, что они будут драться в стойке. С первых минут они будут выбрасывать тяжелые удары. Сейчас Адесанья хочет оформлять хайлайты, он жаждет эффектных нокаутов. Это будет веселый бой. Не думаю, что кто-то из них полезет в борьбу. Думаю, нас ждет перестрелка».

Адесанья и Каннонье подерутся 2 июля на UFC 276 на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США.

Дана Уайт
Исраэль Адесанья
UFC
ММА
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