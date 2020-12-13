Дана Уайт оценил силу духа Тони Фергюсона: «10 из 10 человек постучали бы при таком армбаре»

Президент UFC Дана Уайт на пресс-конференции прокомментировал поражение Тони Фергюсона (26-5) от Чарльза Оливейры (30-8) на турнире UFC 256. Американец проиграл бразильцу единогласным решением судей.

«Все хотели увидеть сегодня прежнего Тони. Я думал, в последнем бою (с Джастином Гэтжи в мае. — Прим. «СЭ») сказалась двойная весогонка, но сегодня... Я скажу так — 10 из 10 человек постучали бы при таком армбаре. То, что он сумел пройти через этот прием и драться дальше, показывает, насколько он силен духом» — сказал Уайт.