Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Дана Уайт оценил силу духа Тони Фергюсона: «10 из 10 человек постучали бы при таком армбаре»

10:40
Теги:

Президент UFC Дана Уайт на пресс-конференции прокомментировал поражение Тони Фергюсона (26-5) от Чарльза Оливейры (30-8) на турнире UFC 256. Американец проиграл бразильцу единогласным решением судей.

«Все хотели увидеть сегодня прежнего Тони. Я думал, в последнем бою (с Джастином Гэтжи в мае. — Прим. «СЭ») сказалась двойная весогонка, но сегодня... Я скажу так — 10 из 10 человек постучали бы при таком армбаре. То, что он сумел пройти через этот прием и драться дальше, показывает, насколько он силен духом» — сказал Уайт.

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир