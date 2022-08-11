Дана Уайт не включил Хабиба в топ-5 главных бойцов в истории UFC

Президент UFC Дана Уайт, отвечая на вопросы интернет-пользователей для GQ Sports, составил личный топ-5 главных бойцов в истории UFC.

— Может ли Хабиб рассматриваться в качестве величайшего всех времен?

— Очень тяжело... Очевидно он достаточно талантливый, кто знает, чего бы он мог достичь, но он закончил карьеру слишком рано. Джон Джонс, вполне возможно, в этом году будет драться в тяжах. Трудно не назвать Джона Джонса величайшим всех времен. Поверьте мне, я пытался убедить Хабиба выйти из отставки. Посмотрим, что произойдет в ближайшие пару лет. Он ушел на своем пике. Посмотрите, что он сделал с Джастином Гэтжи перед уходом.

— Какие бойцы в твоем топ-5 за всю историю UFC?

— Джон Джонс, Андерсон Сильва, Ронда Раузи, Конор Макгрегор, GSP. Много других бойцов должно быть в этом списке, Усман должен быть здесь.

Нурмагомедов закончил карьеру в октябре 2020-го, победив удушающим приемом Джастина Гэтжи на UFC 254 в Абу-Даби.