Дмитрий Кудряшов проведет бой с Сосланом Асбаровым 24 сентября

Российский боксер Дмитрий Кудряшов проведет поединок по боксу с чемпионом лиги кулачных боев Hardcore Сосланом Асбаровым на турнире Hardcore Boxing 24 сентября. Об этом «СЭ» сообщили в организации.

Их бой станет со-главным событием шоу, которое пройдет в Москве на «ЦСКА-Арене».

Асбаров в последнем поединке нокаутировал в первом раунде соотечественника Дауда Кельбиханова и стал новым чемпионом кулачной лиги Hardcore FC в полутяжелом весе. На счету 29-летнего Асбарова в кулачке 3 победных боя. Также за его плечами 227 любительских боев по боксу.

В мейн-ивенте боксерского вечера встретятся Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик.