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Дана Уайт: «Брок Леснар победил бы Федора Емельяненко в 2009 году»

Никита Горшенин
Корреспондент
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Федор Емельяненко.
Фото Fight Nights Global 50

Президент UFC Дана Уайт ответил на вопрос интернет-пользователя, кто бы победил в бою Федора Емельяненко и Брока Леснара в 2009 году.

«Очевидно я слишком предвзят, отвечая на этот вопрос, но я ставлю на Брока Леснара. Брок хотел этот бой, я пытался его сделать, мы предложили Федору Емельяненко возмутительное количество денег, но они не захотели драться», — сказал Уайт в разговоре с Youtube-каналом GQ Sports.

Леснар провел в UFC восемь поединков, одержав пять побед и потерпев три поражения. Последняя победа, над Марком Хантом, была аннулирована из-за положительного допинг-теста Леснара.

Дана Уайт
Федор Емельяненко
UFC
ММА
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