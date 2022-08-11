Дана Уайт: «Брок Леснар победил бы Федора Емельяненко в 2009 году»

Президент UFC Дана Уайт ответил на вопрос интернет-пользователя, кто бы победил в бою Федора Емельяненко и Брока Леснара в 2009 году.

«Очевидно я слишком предвзят, отвечая на этот вопрос, но я ставлю на Брока Леснара. Брок хотел этот бой, я пытался его сделать, мы предложили Федору Емельяненко возмутительное количество денег, но они не захотели драться», — сказал Уайт в разговоре с Youtube-каналом GQ Sports.

Леснар провел в UFC восемь поединков, одержав пять побед и потерпев три поражения. Последняя победа, над Марком Хантом, была аннулирована из-за положительного допинг-теста Леснара.