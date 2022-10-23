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Дана Уайт не будет наказывать Чимаева за потасовку с Нурмагомедовым

Никита Горшенин
Корреспондент
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Президент UFC Дана Уайт заявил, что не будет наказывать шведского бойца российского происхождения Хамзата Чимаева за потасовку с Абубакаром Нурмагомедовым, которая произошла на турнире UFC 280 в Абу-Даби.

Журналист: «Вы будете применять санкции к Чимаеву?»

Дана Уайт: «Что он сделал?»

Журналист: «Они подрались [с Абубакаром]»

Дана Уайт: «Это то, чем мы и занимаемся здесь (смеется). То, чем мы занимаемся. Это жесткий бизнес. Иногда тут говорят друг другу жесткие вещи, наша работа пресекать такое. Здесь нас не оказалось, чтобы пресечь. Такое случается. У нас на контракте 800 альфа-самцов и альфа-самок, иногда их дороги пересекаются на турнирах, и подобное случается. Это никак не задевает мои чувства».

Драка Хамзата Чимаева и&nbsp;Абубакара Нурмагомедова. Чимаев подрался с братом Хабиба прямо на UFC 280! Давний конфликт не закончился?

Дана Уайт
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