Резников — о поражении Яна на UFC 280: «При равных боях Петру победу не отдают»
Резников прокомментировал поражение Петра Яна от Шона О'Мэлли на турнире UFC 280
Боец легкого веса ACA Артем Резников оценил поражение россиянина Петра Яна от американца Шона О'Мэлли на турнире UFC 280.
«Честно по мне равный бой. Петр чуть был лучше и немного выиграл по очкам, но думаю что зарешала сечка. Тем более, как мы понимаем, при равных боях Пети победу не отдают. Если рассуждать о новом сопернике Яна, думаю с Мерабом Двалишвили был бы очень интересный бой», — приводит слова Резникова MMA.Metaratings.ru.
Петр Ян проиграл О'Мэлли раздельным решением судей (28-29, 28-29, 29-28) и потерпел четвертое поражение в профессиональной карьере в ММА при 16 победах.
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