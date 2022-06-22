Чемпион UFC Стерлинг станет владельцем компании по производству рома

Действующий чемпион легчайшего дивизиона Алджамейн Стерлинг (21-3) признался, что не собирается зарабатывать на жизнь одними лишь боями. По словам американца, он готовится стать владельцем компании по производству рома.

«Мне всегда нравилось, как бойцы осваивают что-то новое, — сказал Стерлинг в интервью Джо Рогану. — Очевидно, что бои — это непродолжительная часть твоей жизни, и поэтому ты должен извлечь из нее максимальную пользу. Я намерен создать компанию по производству рома».

Стерлинг защитил титул чемпиона в бою против Петра Яна (16-3) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, США. Стерлинг победил раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47).