Дана Уайт: «Многие верят, что именно Фергюсон побьет Хабиба»

Президент UFC Дана Уайт поделился ожиданиями от боя Тони Фергюсона и Хабиба Нурмагомедова. Поединок должен состояться 18 апреля на UFC 249 в Нью-Йорке.

— Тони заслужил этот бой. Надеюсь, что он состоится, — цитирует ESPN Уайта. — Многие фанаты сходят с ума в ожидании поединка. Многие верят, что именно Фергюсон сможет побить Хабиба. Ответ узнаем очень скоро.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в ММА (12 — в UFC). Он ни разу не проигрывал. У 36-летнего Фергюсона — 25 побед, 3 поражения (15-1 UFC).