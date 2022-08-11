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Дана Уайт: «Кто может стать для UFC новым Макгрегором? Может быть, Хамзат Чимаев»

Никита Горшенин
Корреспондент
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Хамзат Чимаев.
Фото Global Look Press

Президент UFC Дана Уайт, отвечая на вопросы интернет-пользователей для GQ Sports, назвал бойца, который может повторить коммерческий успех Конора Макгрегора.

— Ваше любимое противостояние в истории UFC?

— Много было хороших. Джон Джонс — Даниэль Кормье одно из моих любимых. Они были настолько хороши оба... Я искренне верю, что на тот момент они оба были двумя абсолютно лучшими бойцами мира"

— Кто в текущем ростере может достигнуть такого значения для UFC как Конор Макгрегор?

— Может быть, Хамзат Чимаев. Посмотрим.

Чимаев 10 сентября подерется с Нейтом Диазом на UFC 279.

Дана Уайт
Конор Макгрегор
Хамзат Чимаев
UFC
ММА
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