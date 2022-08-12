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Сегодня, 17:30

Шлеменко провел тренировку перед боем с Иличем

Иван Шитик
Корреспондент
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Российский боец Александр Шлеменко активно готовится к предстоящему бою с сербом Александром Иличем по прозвищу Джокер.

Российский боец тренирует разные группы мышц, чтобы быть в хорошей физической форме во время схватки.

Судя по видео, боец отрабатывает удары ногами, руками и различные захваты. Тренировка проходит в спортивном зале. Боец разрабатывает удары и приемы с тренером.

Напомним, что поединок состоится 26 августа в Екатеринбурге. РЕН ТВ покажет трансляцию боя в рамках турнира RCC 12.

Александр Шлеменко
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