Дамир Исмагулов проведет бой с Гурамом Кутателадзе 19 июня

Российский легковес казахстанского происхождения Дамир Исмагулов (23-1) подерется против грузина Гурама Кутателадзе (12-2) 19 июня на UFC Fight Night в Лас-Вегасе, Невада. Об этом сообщил журналист Майк Хек в своем Twitter.

Исмагулов провел в UFC 4 боя и не потерпел ни одного поражения. В последнем поединке, который состоялся 23 мая 2021 года на UFC Fight Night 188, Исмагулов победил Рафаэля Алвеса (20-10) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

Кутателадзе провел в UFC только один поединок. 18 октября 2020 года на UFC Fight Night 180 грузин победил поляка Матеуша Гамрота (20-1) раздельным решением судей.