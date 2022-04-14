«Это неизбежно». Эй Джей Макки заявил, что может перейти в UFC

Один из самых лучших бойцов за пределами UFC, непобежденный чемпион Bellator в полулегком весе Эй Джей Макки (18-0) уверен, что если Bellator не предложит ему соответствующие финансовые условия, то он может расстаться с лигой и перейти в UFC.

«У меня осталось три боя в Bellator. Если лига не будет платить мне миллион долларов за бой, то мы можем расстаться. Каждый раз, когда я выхожу в клетку, мой гонорар увеличивается. Это бизнес. У меня есть семья, о которой я должен заботиться.

Моей целью всегда был чемпионский пояс UFC. Это произойдет, это просто неизбежно. Это тот пояс, который я хотел бы видеть на себе. Я рос на боях Куинтона Джексона. Кроме того, пояс UFC находился в зале, где я тренировался. Это был первый пояс чемпиона, который я когда-либо видел вживую.

Думаю, что могу повторить путь Майкла Чендлера. Ворвусь и побью любого из первой тройки рейтинга, а затем получу бой за титул. Я бы хотел подраться с Волкановски, но бой мечты — это выйти против Макса Холлоуэя".

Макки будет защищать титул 15 апреля на Bellator 177 в Сан-Хосе, Калифорния, против бывшего чемпиона Bellator Патрисио Фрейре (32-5).