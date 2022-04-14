Тагир Уланбеков узнал имя следующего соперника

Российский боец наилегчайшего веса UFC Тагир Уланбеков (14-2) проведет следующий бой против американца Тайсона Нэма (20-12) 26 июня на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе, Невада (США). Об этом сообщил журналист Марсел Дорф в своем Twitter.

В прошлом бою Уланбеков потерпел поражение от американца Тима Эллиотта (18-12) 6 марта на UFC 272 единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

Нэм также проиграл предыдущий поединок против Мэтта Шнеля (15-5) 21 января 2021 года на UFC on ESPN 20, уступив раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28).