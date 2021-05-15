Эдгард Запашный: «Чем мужчина отличается от женщины? Мужики могут дать друг другу в морду, а потом пойти бухнуть и простить»

Народный артист РФ Эдгард Запашный прокомментировал в интервью «СЭ» конфликт бойцов ММА Адама Яндиева и Сергея Харитонов.

13 ноября на турнире по ММА в Москве 32-летний Яндиев напал на 40-летнего Харитонова и его 41-летнего друга Руслана Абдо. В результате обоим понадобилась госпитализация. В отношении Яндиева были возбуждены два уголовных дела. Недавно стало известно, что бойцы помирились.

— В нашумевшем конфликте Яндиева и Харитонова вы поддержали Адама. Почему?

— Я его не то что поддержал... Они позиционировали себя как два друга: тренировались вместе, финансово поддерживали друг друга. Они не должны были выносить сор из избы.

Да, два мужика сцепились между собой, но дальше полилась грязь, что меня не устроило. Поэтому я дал ровно одно интервью, в котором сказал, как бы себя повел на месте и одного, и другого. Я созвонился в тот же день с Адамом и сказал ему: «Не надо, не продолжайте вот это все. Встречайтесь где угодно, но точно не в публичном пространстве. Вас обоих это не красит». Если хочешь драться, то дерись на ринге. Это очень хорошая мудрость. Я не принял чью-то сторону, а обрисовал не очень хорошую картину.

— Вам не показалось странным, что они неделю поливали друг друга грязью, а потом в один момент начали публично обниматься?

— Нет. Чем мужчина отличается от женщины? Мужики могут дать друг другу в морду, а потом пойти бухнуть и простить. Женщины же, как правило, закусываются на годы, если не до конца жизни.

— У вас были такие случаи?

— Всякое в жизни бывало. Иногда, чтобы привести человека в чувство, надо дать ему какого-нибудь леща отрезвляющего. Если это адекватный человек, то он потом тебе еще и спасибо скажет за то, что ты его вовремя в чувство привел.

(Данил Алешин, Владислав Флегонтов)