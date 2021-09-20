Дацик считает, что Емельяненко проиграл в бою с Тарасовым

Боец ММА Вячеслав Дацик объяснил, почему считает Артема Тарасова победителем в бою с Александром Емельяненко, несмотря на то что блогер по раундам уступал тяжеловесу.

«Кровь была пролита у Емельяненко, тогда как Тема вышел с непобитым лицом и даже руки не сломал об Емельяненко, — сказал Дацик в интервью True Gym MMA. — А об мою голову он себе все ручки сломал. Тема устал из-за того, что все время бегал и двигался».

«Так-то Саша этот бой проиграл в том плане, что он не смог догнать Артема и не смог его нокаутировать. Я считаю, что в данном контексте видения боя победа осталась за Темой. Тарасов добился своего — он отбегал поединок до конца плюс пустил Саше кровь. То есть свою установку Тема выполнил. Саша же свои установки — догнать и нокаутировать — провалил. Значит, победил Тарасов. Это однозначно».

Итогом данного противостояния стала победа Емельяненко единогласным решением судей. Трехраундовый бой по правилам бокса, но в перчатках для ММА проходил в промоушене «Наше Дело».