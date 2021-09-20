Дацик – о поединке Емельяненко и Тарасова: «Не бой, а догонялки»

Скандально известный российский боец ММА Вячеслав Дацик подвел итоги боя между тяжеловесом Александром Емельяненко и блогером Артемом Тарасовым.

«В принципе бой прошел так, как я и думал, — сказал Дацик в интервью True Gym MMA. — Это был не бой, а догонялки, и им обоим эти догонялки нравились. Конечно, Теме пора бросать курить, потому что к третьему раунду его дыхалка подустала. В принципе Тема избрал правильную тактику на бой, подбил Саше глаз. Ну а Саша что? Он не смог догнать Тему и нокаутировать его в разменах».

Емельяненко победил Тарасова единогласным решением судей по итогам трех раундов. Бой проходил по правилам бокса, но в перчатках для ММА в промоушене «Наше Дело».