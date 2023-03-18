Дацик рассказал, как разбил шахматную доску о голову друга

Боец ММА Вячеслав Дацик рассказал о том, как он сломал доску о голову своего товарища, которого заподозрил в нечестной игре.

«В шахматах меня дисквалифицировали в 1986 году. Тогда Коля Сорокин у меня стырил ладью с доски, я ему сломал о голову шахматную доску. Потом разнесли полкласса во время соревнований», — приводит слова Дацика РЕН ТВ.

Бой Дацика против американца Кевина Джонса состоится 31 марта в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» и пройдет на арене «Динамо» в Москве.