55-летний боец ММА из России победил удушающим приемом более молодого соперника

Российский боец ММА Николай Сюткин победил Петра Доценко на турнире Gladiator Fighting Championship.

55-летний Сюткин одолел 41-летнего мастера спорта по рукопашному бою во втором раунде удушением ручным треугольником. Турнир проходил в Ростовской области.

Предыдущий бой Сюткина состоялся в августе 2022 года в Анапе на турнире «Кумитэ» в стиле 90-х. Поединок проходил на арене цирка, Сюткин проиграл нокаутом за 30 секунд.