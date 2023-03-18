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18 марта, 13:38

55-летний боец ММА из России победил удушающим приемом более молодого соперника

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Российский боец ММА Николай Сюткин победил Петра Доценко на турнире Gladiator Fighting Championship.

55-летний Сюткин одолел 41-летнего мастера спорта по рукопашному бою во втором раунде удушением ручным треугольником. Турнир проходил в Ростовской области.

Предыдущий бой Сюткина состоялся в августе 2022 года в Анапе на турнире «Кумитэ» в стиле 90-х. Поединок проходил на арене цирка, Сюткин проиграл нокаутом за 30 секунд.

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