Джастин Гейджи — Рафаэль Физиев: смотреть прямую трансляцию боя UFC 286

В ночь с 18 на 19 марта в Лондоне (Великобритания) на стадионе «O2 Arena» состоится турнир UFC 286, со-главным поединком которого станет бой между азербайджанцем Рафаэлем Физиевым и американцем Джастином Гейджи.

На счету 30-летнего Физиева 12 побед и 1 поражение в ММА, он занимает шестое место в рейтинге UFC в легкой весовой категории. 34-летний Гейджи идет на третьей строчке, у него 23 победы и 4 поражения.

Видеотрансляция вечера единоборств UFC 286 в прямом эфире будет доступна на каналах matchtv.ru и «Матч Боец». Она начнется в 22.30 по московскому времени 18 марта.

Бой Гейджи и Физиева начнется около 1.30 по московскому времени 19 марта.