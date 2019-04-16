Дацик после поединка с Тарасовым выложил фото с хештегом "бой куплен"

Российский боец ММА Вячеслав Дацик после поединка с блогером Артемом Тарасовым выложил в Инстаграм несколько фотографий.

На одной он стоит в обнимку со своей девушкой Викторией, облаченный в красный халат. В руке у Дацика - японская катана.

На другом снимке "Рыжий Тарзан" вновь с Викторией - судя по всему, в холле гостиницы.

На третьем фото компанию Дацику и его возлюбленной составил друг бойца.

При этом все фотографии сопровождают хештеги "#бой#куплен".

38-летний Дацик проиграл 28-летнему Тарасову из-за дисквалификации, которую получил за запрещенный удар. Бой был остановлен в третьем раунде. Вес Дацика перед боем составлял порядка 150 килограммов, а Тарасова - 75.

Дацик на профессиональном ринге не выступал с 2006 года. У Тарасова до поединка с Дациком было пять боев в ММА (пять побед).