Дацик подерется с Антонио Силвой на Hardcore Boxing

Российский боец Вячеслав Дацик дебютирует в лиге Hardcore Boxing против бывшего бойца UFC Антонио Силвы (19-13), который ради этого боя возобновляет карьеру бойца. Об этом стало известно благодаря YouTube-каналу HardNews. В данный момент неизвестно, когда состоится поединок российского и бразильского бойцов.

В последнем бою Дацик за 40 секунд нокаутировал бразильца Сауло Кавалари. Бой состоялся 16 апреля на Pravda Old School Boxing.

Силва, который в своей карьере побеждал Федора Емельяненко (40-6), Андрея Орловского (34-20) и Алистара Оверима (47-19), идет на серии из 6 поражений. В последнем бою против Квентина Домингоса (5-2) он упал в нокаут во втором раунде. Поединок прошел 13 июня 2021 года на Megdan Fighting 9 в Шабаце, Сербия.