Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 13:06

Мовсар Евлоев и Илия Топурия вступили в словесную перепалку

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

Российский полулегковес UFC Мовсар Евлоев (15-0) и испанский боец ММА грузинского происхождения Илия Топурия (12-0) вновь высказались в адрес друг друга в Twitter.

«Мовсар Евлоев, убедись, что выиграешь свой следующий бой! Ты моя следующая жертва», — написал Топурия в Twitter. Вскоре Евлоев ответил: «Прежде чем я обращу внимание на толстяка, убедись, что сможешь сделать вес и войти в топ-10 рейтинга дивизиона», после чего россиянин добавил: «Если ты торопишься, ты знаешь, где меня найти».

Евлоев и Топурия должны были подраться 22 января на турнире UFC 270. Однако Евлоев выбыл из-за коронавируса. Позже Топурия снялся с турнира по медицинским показаниям из-за проблем с весогонкой.

0
Читайте также
Цинк: причины и симптомы дефицита и его роль в организме человека
Ужас по имени «Тосно», «слив» Глушакова и начало «смуты». Вспоминаем последний полуфинал Кубка России с участием «Спартака»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дацик подерется с Антонио Силвой на Hardcore Boxing
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости