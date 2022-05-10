Мовсар Евлоев и Илия Топурия вступили в словесную перепалку

Российский полулегковес UFC Мовсар Евлоев (15-0) и испанский боец ММА грузинского происхождения Илия Топурия (12-0) вновь высказались в адрес друг друга в Twitter.

«Мовсар Евлоев, убедись, что выиграешь свой следующий бой! Ты моя следующая жертва», — написал Топурия в Twitter. Вскоре Евлоев ответил: «Прежде чем я обращу внимание на толстяка, убедись, что сможешь сделать вес и войти в топ-10 рейтинга дивизиона», после чего россиянин добавил: «Если ты торопишься, ты знаешь, где меня найти».

Евлоев и Топурия должны были подраться 22 января на турнире UFC 270. Однако Евлоев выбыл из-за коронавируса. Позже Топурия снялся с турнира по медицинским показаниям из-за проблем с весогонкой.