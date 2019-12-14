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Дацик на 13 килограммов тяжелее легенды кикбоксинга Ле Баннера перед боем в Казани

13:14
Вячеслав Дацик.
Вячеслав Дацик.

В столице Татарстана прошло взвешивание перед финалом сезона боев по правилам TNA с участием Вячеслава Дацика и 46-летнего французского кикбоксера Жерома Ле Баннера. Результат Дацика — 132 килограмма, француз на 13,3 кг легче — 118,7.

Для Дацика бой с Ле Баннером будет третьим после выхода из тюрьмы. До этого он избил блогера Тарасова, но проиграл решением судей, а затем нокаутировал Андрея Кирсанова. Перед поединком он обвинил француза в использовании «химии», на что тот заметил, что дисквалифицировать надо как раз Дацика — поскольку «Россия, а не Франция, не едет на Олимпиаду».

Бой состоится завтра вечером на «Татнефть-арене». По правилам TNA поединки состоят из трех раундов, стиль включает в себя элементы каратэ, муай-тай и кикбоксинга, захваты запрещены. Считаются исключительно нокдауны или нокаут. Если по итогам трех раундов их не зафиксировано, назначается четвертый раунд, после которого возможно судейское решение. (Дмитрий Кузнецов)

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