Дацик и Тарасов поскандалили на пресс-конференции

Блогер Артем Тарасов и боец ММА Вячеслав Дацик устроили словесную перепалку на пресс-конференции перед турниром «Бойцовского клуба РЕН ТВ», сообщает «Рен-ТВ». Бойцы обсудили свой поединок 2019 года, который завершился дисквалификацией Дацика. Тарасов после поединка заявил, что сломал о голову оппонента обе руки. Ему сделали 5 операций.

«Тема, ты смотрел фильм «Хардкор»? Главное перед боем тебе найти клинику, где тебе поставят титановые кости в кулаки», — сказал Дацик.

В ответ Тарасов отметил, что бой завершился его победой.

«Дацик, ты тоже перед боем много говорил. В итоге ушел с разбитым лицом. Очень расстроился. Но не печалься ты, родненький», — ответил блогер.

«Тема, главное, я ушел, а тебя унесли», — парировал Дацик.