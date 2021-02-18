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Дацик и Тарасов поскандалили на пресс-конференции

18:46

Блогер Артем Тарасов и боец ММА Вячеслав Дацик устроили словесную перепалку на пресс-конференции перед турниром «Бойцовского клуба РЕН ТВ», сообщает «Рен-ТВ». Бойцы обсудили свой поединок 2019 года, который завершился дисквалификацией Дацика. Тарасов после поединка заявил, что сломал о голову оппонента обе руки. Ему сделали 5 операций.

«Тема, ты смотрел фильм «Хардкор»? Главное перед боем тебе найти клинику, где тебе поставят титановые кости в кулаки», — сказал Дацик.

В ответ Тарасов отметил, что бой завершился его победой.

«Дацик, ты тоже перед боем много говорил. В итоге ушел с разбитым лицом. Очень расстроился. Но не печалься ты, родненький», — ответил блогер.

«Тема, главное, я ушел, а тебя унесли», — парировал Дацик.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/x/803913-datsik-i-tarasov-poskandalili-na-press-konferentsii

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