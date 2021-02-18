Дацик и Тарасов поспорили из-за Александра Емельяненко

Блогер Артем Тарасов на пресс-конференции перед поединком с Михаилом Кокляевым поспорил с Вячеславом Дациком из-за Александра Емельяненко. Тарасов намерен получить право биться со скандальным бойцом ММА, который 29 ноября 2019 года нокаутировал Кокляева.

«Выиграю у Кокляева, как говорится, по-отцовски. Я как сын преподам урок своему отцу. И дальше за своего отца надо отомстить. Это будет Александр Емельяненко. Планы у меня большие», — цитирует «Рен-ТВ» Тарасова.

Тарасова перебил Дацик, с которым они дрались в апреле 2019 года. Тогда Тарасов победил после дисквалификации Дацика за запрещенные приемы. После поединка блогер заявил, что сломал о голову оппонента обе руки. Ему сделали 5 операций.

«Тема, у Мишани голова бронебойная. После боя с Мишаней тебе придется столько еще операций делать и лечить кулаки, что Саша Емельяненко просто сопьется, он не дождется этого боя», — заявил Дацик.

«Если надо будет сделать операции, я их сделаю. А Саша Емельяненко будет ждать, потому что нам есть что друг другу рассказать. Чемпион Кокляева и чемпион Кокляева должны сойтись вместе», — парировал Тарасов.